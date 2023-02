Ringier: Bolero ist zurück in der Romandie

Nach einer fünfjährigen Pause wird das Luxusmagazin von Bilanz und Handelszeitung ab diesem Jahr wieder ins Französische übersetzt. Vier der insgesamt sechs Ausgaben erscheinen als französische Version zeitgleich mit der deutschen Veröffentlichung Beilage des Wirtschaftsmagazins PME. Um die Westschweizer Leserschaft anzusprechen, werden die Co-Chefredakteurinnen Kristin Müller und Helen Pombo zukünftig vermehrt Westschweizer Inhalte einbinden, wie es in einer Mitteilung von Ringier heisst.



So beleuchtet bereits in der ersten französischen Ausgabe die Rubrik «Savoir-Faire» etwa, wie in der Region um Genf im Kleinen grosses Kunsthandwerk entsteht: in den sogenannten «Métiers d’Art» im Bereich des Uhrenhandwerks.



Michael Moersch, Geschäftsführer Wirtschaftsmedien, sagt laut Mitteilung: «Mit seinem Themenmix, Anspruch und Umfeld ist Bolero einzigartig in der Schweiz. Es ist mir eine besondere Freude, dieses hochstehende Magazin, auch der Leserschaft von PME zugänglich zu machen und Bolero damit wieder als nationalen Titel zu positionieren.» (pd/mj)