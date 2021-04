Tabubruch

Keine Untersuchung gegen Moritz Leuenberger

Keine Untersuchung gegen Moritz Leuenberger

Die Geisel-Aussagen in der NZZ am Sonntag bleiben folgenlos. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden.

Die Geisel-Aussagen in der NZZ am Sonntag bleiben folgenlos. Die Bundesanwaltschaft darf nicht strafrechtlich gegen den 74-Jährigen ermitteln. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Er machte dafür «Landesinteressen» geltend.