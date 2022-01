Medienpaket: Branche diskutiert im «Club»

Sollen private Medien mehr Fördergeld erhalten? Jetzt sprechen die Betroffenen selbst in der «Club»-Sendung über das Medienpaket, das dem Volk am 13. Februar 2022 zur Abstimmung vorgelegt wird. Das Nein-Lager sieht im Mediengesetz eine Verschleuderung von Steuergeldern und warnt: Die Medien verlieren ihre Unabhängigkeit. Befürworterinnen und Befürworter hingegen sind überzeugt: Ein Ja ist ein Ja zur Medienvielfalt – und damit zur Demokratie, heisst es in einer Mitteilung.

Barbara Lüthi diskutiert mit folgenden Vertreterinnen und Vertretern der Medienbranche:

Susanne Lebrument , Verwaltungsrätin von Somedia und Mitglied Komitee «Die Meinungsfreiheit»

, Verwaltungsrätin von Somedia und Mitglied Komitee «Die Meinungsfreiheit» Philipp Gut , freier Journalist, Kommunikationsberater und ehem. stellvertretender Chefredaktor der Weltwoche, Vorstand Referendumskomitee «Mediengesetz Nein»

, freier Journalist, Kommunikationsberater und ehem. stellvertretender Chefredaktor der Weltwoche, Vorstand Referendumskomitee «Mediengesetz Nein» Hansi Voigt , Journalist, Berater und Gründer der Online-Medien Watson und Bajour, Mitglied Komitee «Ja zur Medienvielfalt»

, Journalist, Berater und Gründer der Online-Medien Watson und Bajour, Mitglied Komitee «Ja zur Medienvielfalt» Markus Somm , Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters, ehem. Verleger und Chefredaktor der Basler Zeitung und Mitglied Referendumskomitee «Mediengesetz Nein»

, Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters, ehem. Verleger und Chefredaktor der Basler Zeitung und Mitglied Referendumskomitee «Mediengesetz Nein» Manuel Puppis , Professor für Medien und Kommunikation, Universität Fribourg; und

, Professor für Medien und Kommunikation, Universität Fribourg; und Anja Sciarra, Journalistin und Co-Redaktionsleiterin beim Basler Onlineportal Prime News

Die Sendung wird am Dienstag, 18. Januar 2022 um 22.25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/mj)