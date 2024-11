Publiziert am 05.11.2024

Angesichts der angespannten Situation in der Medienbranche öffnet der Verein Qualität im Journalismus (QuaJou) die Türen zu seinem JournalismusTag am 21. November in Winterthur für alle Interessierten kostenlos. Das schreibt der Verein in einer Medienmitteilung.

Das Programm der Tagung konzentriert sich auf die Entwicklungsmöglichkeiten im Journalismus. Zu den Referierenden gehören neben anderen Simon Bärtschi (Tamedia), Arthur Honegger (SRF) und Eva Hirschi (Freie Journalistin). Die Keynote hält Silvia Princigalli, die unter anderem die Gründungsredaktion von Izzy mitverantwortete und heute Medien in Transformationsprozessen berät.

Reaktion auf Branchensituation

Die Anmeldungen zur Tagung verliefen bisher schleppend. Als Grund nannten potenzielle Teilnehmende die aktuell schwierige Situation in der Medienbranche. Fast alle grossen Verlage sowie die SRG und Keystone-SDA haben in den vergangenen Monaten Sparmassnahmen angekündigt oder bereits umgesetzt.

«Mit dem kostenlosen Zugang möchten wir möglichst vielen Medienschaffenden die Teilnahme ermöglichen und eine Plattform zum Netzwerken bieten», erklären die Co-Präsidenten Fabienne Kinzelmann und Franz Fischlin gemäss einer Medienmitteilung. Die Finanzierung der Veranstaltung erfolgt durch Sponsoren und Vereinsreserven. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. (pd/nil)