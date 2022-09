Rund 70 Branchenvertreter haben sich am Dienstag an der «Trendtagung Lokalmedien» des Medieninstituts des Verlegerverbandes Schweizer Medien (VSM) getroffen. persoenlich.com zeigt eine Auswahl an Bildern des Anlasses:

Ausgetauscht wurden Trends und Insights zu aktuellen Projekten, wobei auch das Networking nicht zu kurz kam. (pd/tim)