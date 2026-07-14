SRF: Bruno Berner kehrt als Experte zurück

Publiziert am 14.07.2026

Seinen ersten Einsatz nach der Rückkehr hat Bruno Berner am Samstag, 8. August, in der dritten Runde der Super League bei der Partie Servette FC gegen Grasshopper Club Zürich. Er tritt damit die Nachfolge von Marc Schneider an, der sich künftig ganz auf seine Trainerarbeit beim FC Vaduz konzentriert – der Verein war zuletzt in die Super League aufgestiegen.

Seit Juni 2026 amtet Berner als Cheftrainer bei Neuchâtel Xamax. Zuvor sammelte er Trainererfahrung unter anderem beim Grasshopper Club Zürich, beim FC Kriens und beim FC Winterthur sowie zuletzt als Assistenztrainer beim australischen Erstligisten Macarthur FC.

Als Spieler gewann Berner zwei Schweizer Meistertitel mit dem Grasshopper Club Zürich und stieg mit dem SC Freiburg in die deutsche 1. Bundesliga auf. In England spielte er für die Blackburn Rovers und für Leicester City, zudem stand der Verteidiger beim FC Basel unter Vertrag und bestritt Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft.

Reaktionen zur Verpflichtung

Zu seiner Rückkehr sagt Berner: «Es ist mir eine riesige Freude, zum SRF-Expertenteam dazuzustossen. Als Experte sind mir fundierte Analysen wichtig. Ich möchte Spiele und Entwicklungen verständlich einordnen, Zusammenhänge aufzeigen und den Zuschauerinnen und Zuschauern neue Perspektiven eröffnen – auch über den Tellerrand hinaus.»

Reto Gafner, Leiter Fussball bei SRF, begründet die Verpflichtung so: «Bruno Berner bringt als Spieler, Trainer und Experte viel Erfahrung mit und ist mit den Mechanismen des Fussballs bestens vertraut. Ich kenne Bruno als einen Menschen mit breitem Horizont und schätze sein fundiertes Fachwissen. Er ist eine Bereicherung für unser Expertenteam, unser Publikum kann sich auf kompetente und spannende Analysen freuen.» Marc Schneider dankt Gafner für sein Engagement als SRF-Experte und wünscht ihm für den weiteren Karriereverlauf alles Gute.

Jede Runde eine Livepartie

In der Super-League-Saison 2026/27 überträgt SRF in sämtlichen 38 Runden jeweils eine Partie live und frei empfangbar, in der Regel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Den Saisonauftakt bildet am 26. Juli 2026 die Partie FC Lugano gegen FC Vaduz.

Ergänzend zur Liveübertragung zeigt SRF samstags im Anschluss sowie sonntags nach dem «Sportpanorama» um 19 Uhr das Magazin «Super League Highlights» mit sämtlichen Spielen und Toren der höchsten Schweizer Liga. Die Sendung bietet zudem Einblicke in aktuelle Partien der Women's Super League und der Challenge League sowie – mit besonderem Fokus auf Schweizer Spielerinnen und Spieler – Highlights aus den europäischen Topligen. (pd/cbe)