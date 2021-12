SRG: Caroline Kellerhals verlässt das Unternehmen

Caroline Kellerhals, Leiterin der Markt- und Publikumsforschung verlässt die Schweizerische Radio- und Fernseh-Gesellschaft SRG. Ihr Nachfolge ist noch nicht bestimmt, wie die SRG am Donnerstag mitteilte.



Kellerhals hatte die Leitung der Markt- und Publikumsforschung (Analyse und Data Intelligence) der Generaldirektion SRG am 1. April 2017 als Nachfolgerin von Tanja Hackenbruch übernommen. In dieser Funktion koordinierte sie die Forschungsaktivitäten des Gesamtunternehmens SRG.



In ihrer Tätigkeit habe sie insbesondere dazu beigetragen, «die regionale Zusammenarbeit im Forschungsbereich zu stärken, das nationale Forschungsbudget zielführend einzusetzen, die Transparenz von Forschungsinformationen in der Generaldirektion zu erhöhen und das Daten-Management der SRG nachhaltig zu strukturieren.» (sda/wid)