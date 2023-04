Stifterverein Medienqualität: Caroline Thoma wird Präsidentin

Neue Präsidentin und erneuerter Vorstand für den Stifterverein Medienqualität Schweiz: Die langjährige Medienmanagerin Caroline Thoma (Tamedia, NZZ, Ringier) übernimmt das Präsidium des Vereins. Die Mitgliederversammlung wählte fünf neue Mitglieder in den Vorstand. Neben Caroline Thoma sind dies Michael Auer (unabhängiger Verwaltungsrat), Baschi Dürr (CEO, alt-Regierungsrat Basel-Stadt), Andreas Hugi (Co-Gründer Furrerhugi) und Katia Murmann (Verwaltungsrätin, ehemalige Journalistin), wie es in einer Mitteilung heisst. Nicht mehr zur Wahl stellten sich der bisherige Präsident Tobias Trevisan sowie Ingrid Deltenre.

Der Stifterverein Medienqualität Schweiz (MQS) setzt sich vorab aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Medien und Medienwissenschaft zusammen. Der neu gewählte Vorstand widerspiegelt laut Mitteilung diese Struktur. «Es freut mich ausserordentlich, dass sich sehr kompetente und relevante Persönlichkeiten mit hoher Affinität zur Medienqualität neu bei uns engagieren», lässt sich Tobias Trevisan zitieren.

Caroline Thoma ergänzt: «Der Stifterverein Medienqualität leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Medienqualität. Als neue Präsidentin möchte ich das Qualitätsrating noch bekannter machen und die die Debatte um Medienqualität breiter verankern.»

Die neuen Vorstandsmitglieder

Caroline Thoma (1965) ist Business- & Community Consultant, Verwaltungsrätin, Medienmanagerin. 2018 gründete sie die CTC Consulting & Management AG. Sie war Mitglied der Unternehmensleitung der NZZ-Mediengruppe, Geschäftsführerin der Blick-Gruppe und in Verlagsfunktionen bei der Tamedia AG (TX Group).





Michael Auer (1964) ist Mitinhaber und Gründer der Parrtner AG, unabhängiger Verwaltungsrat und Executive-Sparring-Partner sowie Präsident des Hochschulrates der OST, Fachhochschule Ostschweiz. Davor war er während fast 20 Jahren bei der Raiffeisen Schweiz tätig, zuerst als Leiter Human Resources Management, ab 2008 als Mitglied der Geschäftsleitung in diversen Funktionen.





Baschi Dürr (1977) ist seit 2021 als CEO eines Arealentwicklungsprojekts in der Region Basel und darüber hinaus in Verwaltungsräten und weiteren Gremien von kommerziellen und gemeinnützigen Organisationen tätig. 2012 bis 2021 gehörte er dem Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt an und führte während acht Jahren das Justiz- und Sicherheitsdepartement.





Andreas Hugi (1971) ist CEO und Mitgründer von Furrerhugi. Er ist spezialisiert auf die strategische Beratung in den Bereichen Industrie, Stiftungs- und Verbandswesen und Politik. Er ist Vize-Präsident der Leading Swiss Agencies (LSA).





Katia Murmann (1980) ist Unternehmerin und Verwaltungsrätin. Sie bildet mit ihrer Firma WolfPak junge Führungskräfte im Techbereich aus und berät Firmen im Bereich Transformation und Organisationsentwicklung. Über 20 Jahre lang war sie in führenden Positionen in der Medien- und Technologieindustrie tätig, insbesondere bei der Blick-Gruppe.

Weiterhin sind Rena Zulauf, Medienanwältin, und Andreas Durisch, Gründungsmitglied MQS, im Vorstand aktiv.

Ziel des 2014 gegründeten Stiftervereins Medienqualität ist es, die Qualitätsentwicklung mit einem medienwissenschaftlichen Rating (sog. «MQR») in Zusammenarbeit mit drei universitären medienwissenschaftlichen Instituten alle zwei Jahre zu messen; das nächste MQR wird im September 2024 erscheinen. (pd/cbe)