Zehnder Print: Cavelti übernimmt das Druckereigeschäft

Zehnder Print verkauft den Geschäftsbereich Druck an Cavelti in Gossau, geführt von Geschäftsinhaber Claudio Cavelti. Dies heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag. Da keines ihrer Kinder die Druckerei übernehmen werde, hätten Andreas und Jacqueline Zehnder eine nachhaltige Lösung für ihre Mitarbeitenden und Kunden gesucht. Die Immobilien und Zeitschriften verbleiben bei Zehnder Print, welche als Folge des Druckerei-Verkaufs namensneutral in Zehnder & Zehnder AG umbenannt werden wird.

Hauptanliegen des Inhaber-Ehepaars war eine langfristige Arbeitsplatzsicherung für möglichst viele Mitarbeitende, heisst es weiter. Cavelti übernimmt nicht nur alle fünf Lernenden, sondern auch einen Grossteil der Mitarbeitenden. Für Mitarbeitende mit total 1,8 Vollzeitäquivalent wird noch eine Anschlusslösung gesucht. Kundenberatung und Druckvorstufe verbleiben an der Hubstrasse in Wil.

«Ich bin überzeugt, mit Cavelti eine zukunftsträchtige Lösung gefunden zu haben», wird Andreas Zehnder in der Mitteilung zitiert. Beide Unternehmen seien nicht nur fest in der Region verankert, sondern pflegten als inhabergeführte Familienunternehmen eine ähnliche Tradition.

«Kundennähe und die optimale Betreuung vor Ort ist uns sehr wichtig», wird Claudio Cavelti zitiert. Druck und Weiterverarbeitung erfolgen ab diesem Sommer in den Räumlichkeiten der Cavelti in Gossau.

Die Stärken der Zehnder Druckerei im qualitativen Bogendruck (Digital und Offset), Weiterverarbeitung und Versand würden von Cavelti ideal ergänzt, heisst es weiter. Neu stehe den Kunden ein grösseres Bogenformat zur Verfügung. Zusätzlich habe Cavelti in der crossmedialen Kommunikation in den letzten Jahren in der Ostschweiz neue Massstäbe gesetzt.

«Die Fachkompetenz der Zehnder-Mitarbeitenden und die langjährigen Kundenbeziehungen sind für uns eine grosse Chance. Wir wollen mit der Übernahme unser Kundenportfolio stärken und im Bereich Druckproduktion Synergien nutzen», so Cavelti weiter. (pd/wid)