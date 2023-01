NZZ am Sonntag: Charlotte Jacquemart kehrt zurück

Von Radio SRF zur NZZ-Gruppe: Charlotte Jacquemart startet im Juni im Wirtschaftsressort der NZZ am Sonntag, wie NZZ-Sprecherin Karin Heim bestätigt. Die Journalistin ersetzt dort Franziska Pfister, die die Redaktion per Ende November verlassen hat.

Für Jacquemart ist es eine Rückkehr. Vor ihrer Zeit bei SRF arbeitete sie 13 Jahre lang für die NZZ am Sonntag. «Ich hatte sechs tolle Jahre bei SRF und habe ein neues Medium kennengelernt. Das Schreiben hat mir aber gefehlt», sagt sie zu ihrem Entscheid, und fügt an:«Dass ich zur NZZ am Sonntag zurückkehre, liegt vor allem daran, dass sie mir ein gutes Umfeld bietet und ich mir keine andere Publikation vorstellen kann, für die ich sonst schreiben möchte.»

Jacquemart wird sich dem Dossier Pharma und Gesundheit annehmen, daneben wird sie je nach Aktualitätslage auch zu anderen Themen publizieren und Reportagen, auch im Ausland, verfassen.

Jacquemart stieg im Jahr 2000 bei der Handelszeitung in den Journalismus ein. 2004 wechselte sie dann zur NZZ am Sonntag. Sie hat das Ökonomiestudium an der Universität Zürich abgeschlossen und absolvierte von 2015 bis 2016 eine Weiterbildung an der Journalismusschule im kalifornischen Berkeley in den Bereichen Video, Radio und Digital. (wid)