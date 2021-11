Bild: Chefredaktion wird mit zwei Frauen verstärkt

Zwei Wochen nach der Entlassung von Chefredaktor Julian Reichelt und der Verkündung seines Nachfolgers Johannes Boie präsentiert Bild weitere Mutationen in der Chefredaktion: Linna Nickel, 41, seit September 2021 Blattmacherin bei Bild wird per sofort zusätzlich Mitglied der Chefredaktion. Die Journalistin kam am 1. März 2021 als Textchefin zur Bild. Zuvor arbeitete sie bei Bunte, wo sie seit 2010 Redaktorin im Ressort Aktuelles/Adel war, seit 2015 als stellvertretende Ressortleiterin. Für Burda konzipierte und launchte sie außerdem die digitale Medien-Marke Royal Buzz by Bunte.de. Die studierte Kulturwissenschaftlerin absolvierte ein Volontariat an der Burda-Journalistenschule.

Antje Schippmann, 34, wird ebenfalls Blattmacherin bei Bild und Mitglied der Chefredaktion. Sie kommt von der Welt am Sonntag, wo sie seit 2019 als Managing Editor die Chefredaktion beim Blattmachen und bei übergreifenden redaktionellen Themen der Sonntagszeitung der Welt-Gruppe unterstützte. Zuvor volontierte die Politikwissenschaftlerin bei Bild, ehe sie 2016 Redakteurin für außenpolitische Themen wurde.

Bild-Chefredaktor Johannes Boie lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Linna Nickel hat als Textchefin und Blattmacherin schon nach kurzer Zeit bei Bild ein grosses Geschick und Gespür für die richtigen Geschichten und Zeilen gezeigt. Antje Schippmann hat bei Welt am Sonntag herausragende Arbeit für den Erfolg der Sonntagszeitung geleistet. Ich freue mich, dass sie zurück zu Bild kommt und bin glücklich, bei beiden Kolleginnen die Tageszeitung in besten Händen zu wissen.» (pd/tim)