Luzerner Zeitung: Chefredaktion wird neu aufgestellt

Die Redaktionsführung der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben wird gemäss Mitteilung im Frühsommer personell und strategisch neu aufgestellt. Damit soll einerseits die unerlässliche Kontinuität in der Verantwortung des Digitalbereiches gewahrt werden. Andererseits wird die Redaktion der Zuger Zeitung als grösste der vier Regionalausgaben in Zug, Nidwalden, Obwalden und Uri neu in die Chefredaktion eingebunden und damit gestärkt.

Die Neuorganisation erfolgt im Zuge des Weggangs der Leiterin Online und stellvertretenden Chefredaktorin Flurina Valsecchi, die zur neuen Chefredaktorin des Boten der Urschweiz ernannt worden ist (persoenlich.com berichtete).

Zwei Co-Leitungen

Per 1. Juni nimmt Rahel Hug Einsitz in der LZ-Führung. Sie wird zur Co-Chefredaktorin der Zuger Zeitung befördert und führt künftig das Zuger-Team zusammen mit dem seit 2016 amtierenden Chefredaktor Harry Ziegler. Martin Messmer kehrt per 1. Juli nach neun Jahren zurück zur LZ und zwar als Co-Leiter Online/stellvertretender Chefredaktor. Er wird das Online-Ressort zusammen mit dem bisherigen Co-Leiter René Meier leiten.

«Ich freue mich ausserordentlich, dass wir für die Führung unserer Zeitung zwei perfekt passende und überaus kompetente Personen gewinnen konnten. Diese Karriereschritte sind umso erfreulicher, als beide neuen Chefredaktionsmitglieder in unseren Redaktionen journalistisch gross geworden sind», wird Jérôme Martinu, Chefredaktor Luzerner Zeitung und Regionalausgaben, in der Mitteilung zitiert.

Viel Erfahrung

Rahel Hug ist seit 2017 stellvertretende Chefredaktorin der Zuger Zeitung, zuvor war die 31-Jährige seit 2015 Ressortleiterin Zuger Gemeinden. Die ausgebildete Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin hat ihren journalistischen Weg 2012 als Praktikantin im Ressort Stadt/Region der Luzerner Zeitung gestartet und ist nach einer Zeit als freie Mitarbeiterin 2013 in die Redaktion der Zuger Zeitung eingetreten.

Martin Messmer wechselt von 20 Minuten, wo er seit 2012 die Regionalredaktion Luzern leitet und bis 2020 regelmässig auch als stellvertretender Blattmacher Regionen für die Hauptredaktion in Zürich tätig war. Für die Pendlerzeitung hat der 45-Jährige verschiedene Digital-Projekte geleitet und begleitet. Messmer startete seine Karriere 2001 als Volontär im Reporterpool für die Luzerner Zeitung. Er war dann – mit einem Unterbruch – bis 2012 in verschiedenen Funktionen für unsere Zeitung tätig, zuletzt als Redaktor und Leiter Newsdesk. Dazwischen war Messmer von 2008 bis 2010 Redaktor für den Blick am Abend.

Die Luzerner Zeitung und ihre Regionalausgaben sind Teil des Zeitungsverbundes von CH Media. (pd/lom)