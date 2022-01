Blick-Gruppe: Chefredaktor Dorer erhält eigene Talksendung

Blick TV startet mit einem frischen Talk- und Live-Konzept ins neue Jahr, wie es in einer Mitteilung heisst. Im neuen Talkformat «Hier fragt der Chef» empfängt Christian Dorer, Chefredaktor Blick-Gruppe, ab Ende Januar einmal wöchentlich «hochkarätige Gäste» und diskutiert mit ihnen das «relevanteste Thema der Woche». Ein besonderer Fokus liege dabei auf eigenen Blick-Recherchen. Sporadisch würden auch andere Mitglieder der Blick-Chefredaktion den Talk übernehmen.

«Mit dem Cheftalk können wir unseren Userinnen und Usern ein weiteres Highlight bieten. Der hochkarätige Talk ist so konzeptioniert, dass er auf allen Blick-Kanälen und in allen Erzählformen konsumiert werden kann und dabei beste Einordnung zum Thema der Woche bietet», lässt sich Sandro Inguscio, Chefredaktor Blick TV und Blick.ch, in der Mitteilung zitieren.

Auch das Reportage-Format «sichtbar» lasse in überarbeiteter Form den User und die Userin in unbekannte Welten eintauchen, wie es weiter heisst. Unter dem Claim «Starke Geschichten von starken Menschen» finde Blick TV-Moderatorin Sylwina Spiess direkten Zugang zu Schicksalen und gesellschaftlichen Tabus, die sonst verschlossen bleiben würden.

Mit der neuen Sendestruktur erhalten die Userinnen und User zudem einen noch direkteren Zugang zu exklusiven Informationen und unterhaltenden Inhalten, wie es weiter heisst. Ab sofort liefert die Sendung «Blick am Morgen» die stärksten Bewegtbild-Stories aus News, Politik, Wirtschaft, People und Sport. Am Mittag setzt Blick TV mit seiner «profilierten Fokus-Sendung» das Thema des Tages: «Aufschlussreich, relevant und informativ – dank Expertinnen und Experten sowie Live-Reportagen am Ort des Geschehens», wie Ringier weiter schreibt.

Am Abend erwarte die Userinnen und User ab 17 Uhr das neue Newsformat «Der Tag in 5’». In der fünfminütigen Info-Sendung gebe es das Wichtigste des Tages als «innovative und kompakte ‹News to Go›» – live und als Video on Demand auf blick.ch sowie auf allen Social-Media-Kanälen der Blick-Gruppe. (pd/tim)