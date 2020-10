Todesfall: Christian Doelker ist gestorben

Im Alter von 86 Jahren ist Professor Christian Doelker am 13. Oktober verstorben. Dies geht aus einer Todesanzeige in der NZZ vom Montag hervor. Doelker war ein Pionier der Medienpädagogik und der Bildtheorie. Sein Wirken als Professor an der Universität Zürich würden heute und für die Zukunft Impulse geben. So habe er etwa frühzeitig die Notwendigkeit einer visuellen Kompetenz in einer Multimediagesellschaft betont. Das sei «fast prophetisch» gewesen, angesichts der aktuellen Bilderflut und der Dominanz des Visuellen, schreibt das Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Uni Zürich (IKMZ) in der Todesanzeige. Auf der Website wurde zudem ein Nachruf publiziert.

Doelker war von 1995 bis 2000 Professor für Medienpädagogik am heutigen Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Uni Zürich. (eh)