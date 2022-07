Top-Medien: Christian Handelsman moderiert «Din Top-Summer»

Christian Handelsman gehört seit dem 1. Juli zum Moderationsteam von Radio Top. «Ich freue mich riesig, wieder in einem Radiostudio zu stehen. Das mache ich aus purer Freude und nicht fürs Geld», lacht der 51-Jährige laut einer Mitteilung.

Christian Handelsman moderierte von 1992 bis 2001 den «Ufsteller» auf Radio 24, sowie verschiedene zwölf Stunden Spezialsendungen wie «Live vom Platzspitz», «Live aus dem Aids Haus» etc. Davor war er Moderator bei Radio Zürisee und arbeitete bei TeleZüri für Sendungen wie «Jukebox», «Bistro» und «Fadegrad». Der gebürtige Zürcher gehörte damals zu Radiogrössen wie Roman Kilchsperger, Roger Schawinski und Markus Gilli. Dann zog sich Handelsman bei einem Unfall schwere Kopfverletzungen zu und es war ihm nicht mehr möglich Radio zu machen. «Umso mehr freut es uns, nach so vielen Jahren Christians Stimme wieder am Radio zu hören», lässt sich Karin El Mais, Chefredaktorin der Top-Medien, in der Mitteilung zitieren. (pd/mj)