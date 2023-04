SRF: Christian Liechti wird befördert

Christian Liechti wird neuer Leiter des SRF «Regionaljournals Bern Freiburg Wallis». Er wird die Redaktionsleitung ab November 2023 von Peter Brandenberger übernehmen, der die Leitung seit 1992 innehat. Peter Brandenberger wird SRF Ende Oktober 2023 verlassen und in Pension gehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Christian Liechti ist ein versierter Politik-Journalist mit ausgeprägtem Sinn für Qualität und Service public. Er und sein Team werden die wichtige publizistische Rolle, die das Regionaljournal in der Region hat, weiter stärken», so Michael Bolliger, Bereichsleiter «Regionalredaktionen» in der SRF-Chefredaktion Audio.

Der 47-jährige Christian Liechti ist seit 25 Jahren als Journalist im Kanton Bern tätig. Er hat sich in diesen Jahren in der kantonalen Politikberichterstattung einen Namen gemacht und wurde für seine Recherchearbeiten auch mit dem «BZ-Preis für Lokaljournalismus» ausgezeichnet. Seit 2011 ist der Berner als Redaktor beim «Regionaljournal BE FR VS» und aktuell auch als Dozent für journalistische Recherche am «Medienausbildungszentrum MAZ» in Luzern tätig. (pd/cbe)