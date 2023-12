Christian Peter Meier ist vom CH-Media-Verwaltungsrat zum Chefredaktor der Luzerner Zeitung (LZ) ernannt worden. Er wird per 1. Januar 2024 Nachfolger von Jérôme Martinu, der das Unternehmen nach mehr als 20 Jahren verlässt (persoenlich.com berichtete). In der Printausgabe vom Dienstag ist Meier näher vorgestellt worden.

Mit ihm übernehme eine erfahrene Führungskraft die Verantwortung für die LZ und ihre Regionalausgaben, heisst es. Meier arbeitet seit 1991 für die LZ. Er begann bei der Zuger Zeitung, wo er 1998 Ressortleiter wurde und von 2007 bis 2015 als Chefredaktor wirkte. Mehrfach war er während seiner beruflichen Karriere auch in Luzern tätig, so auch wieder ab 2016, zunächst als Leiter des Reporterpools, bis er 2018 zum stv. Chefredaktor der LZ befördert wurde. Seither ist er für die regionalen Ressorts Stadt/Region Luzern, Kanton Luzern sowie die Redaktion Urschweiz in Stans verantwortlich. Meier absolvierte die Schulen in Cham und Zug, sein Studium der Musikwissenschaft und der neueren deutschen Literatur schloss er an der Universität Zürich ab.

Meier, der am Samstag seinen 60. Geburtstag feierte, plant seit längerem, in ein bis zwei Jahren etwas kürzerzutreten, darum geht er von einer begrenzten Amtszeit aus. «Ich nehme die Herausforderung mit Respekt, aber auch mit grosser Freude an und danke für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt», wird Meier in einer Mitteilung zitiert.

Verleger Peter Wanner und CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller ergänzen: «Mit Christian Meier bekommt die LZ einen profilierten Journalisten als Chefredaktor. Es freut uns sehr, eine Führungskraft aus den eigenen Reihen für die Aufgabe gewinnen zu können.» (pd/cbe)