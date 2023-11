TeleZüri: Christian Rösch startet bei «CheckUp»

Christian Rösch ist neuer Redaktor bei «CheckUp – Das Gesundheitsmagazin» auf TeleZüri. Am Mittwoch hatte er seinen ersten Drehtag in Bern – Thema: «Spitalkoch». «Der Zürcher aus dem Kreis 5 kann bei diesem Thema aus dem Vollen schöpfen», heisst es in einer Mitteilung. Rösch sei dem TeleZüri-Publikum bereits bekannt als ältester Kochlehrling der Schweiz.

Christian Rösch war die letzten zwölf Jahre als Geschäftsführer und Produzent bei Topicfilm tätig. Dort produzierte und realisierte er Werbefilme und diverse Dokumentarfilme für «SRF DOK». Rösch lernte ursprünglich Zeichner, Fotograf und anschliessend Kameramann bei Turnus Film. Laut Mitteilung war er an einigen preisgekrönten Werbefilmen beteiligt.

Rösch folgt auf Cornelia Sutter, die in der Zwischenzeit die Aufgabe als Leiterin Marketing und Kommunikation an der Hirslanden Klinik Aarau angenommen hat. (pd/cbe)