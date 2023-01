Miss Moneypenny: Christine Bachmann wird Chefredaktorin

Interner Wechsel in der Alma Medien: Christine Bachmann, bisher stellvertretende Chefredaktorin bei HR Today, ist per Anfang 2023 neu Chefredaktorin von Miss Moneypenny. Sie folgt auf Caterina Melliger, die das Unternehmen nach über vier Jahren aus persönlichen Gründen verlässt.

Christine Bachmann ist Journalistin mit einem breit gefächerten Fachwissen in den Bereichen Kultur, Gastgewerbe und Tourismus sowie HR. Die heute 38-Jährige startete ihre journalistische Laufbahn 2009 bei der Tageszeitung Der Landbote. 2011 wechselte sie zum Fachmagazin GastroJournal des Branchenverbandes GastroSuisse. Zuerst als Redaktorin, ab 2014 als Produktionsleiterin und stellvertretende Chefredaktorin und ab 2018 als Chefredaktorin. Von 2019 bis 2022 arbeitete sie als stellvertretende Chefredaktorin beim Fachmagazin HR Today und übernimmt nun die Chefredaktion bei Miss Moneypenny, der Schweizer Business-Plattform für Assistenzberufe. Christine Bachmann absolvierte 2007 bis 2010 am Institut für Angewandt Medienwissenschaften (ZHAW) einen Bachelor of Arts ZFH in Kommunikation, bildete sich 2016 im Bereich Redaktionsmanagement am MAZ Luzern weiter. Aktuell absolviert sie einen Master in Kulturmanagement an der ZHAW School of Management and Law. (pd/mj)