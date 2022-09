Swiss1: Christoph Urech neu im Verwaltungsrat

Christoph Urech erweitert den Verwaltungsrat von Swiss1 TV mit Sitz in Uetikon am See. Urech bringt als unabhängiger Unternehmer eine langjährige Erfahrung in der Unternehmungsentwicklung mit. Er verfügt über ein weitreichendes Netzwerk in verschiedenen Branchen in der Schweiz und Europa und ist als Unterstützung im Bereich der strategischen Entwicklung und der Kommerzialisierung zu Swiss1 TV gestossen.

«Christoph Urech ist eine massgebliche Bereicherung in unternehmerischen Fragen und ich freue mich sehr, ihn als Partner mit an Bord zu haben», lässt sich Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident Toni Krebs zitieren. Er bringe eine diversifizierte Sichtweise ein und das Unternehmen profitiere von seiner Expertise für die strategische Weiterentwicklung von des Senders.

«Swiss1 ist ein aufstrebendes, dynamisches Unternehmen, welches nach der Start-up-Phase nun in eine nachhaltige Wachstumsstrategie überführt werden soll. Ich freue mich sehr in enger Zusammenarbeit mit den Gründern und einem eingeschworenen, fernseherfahrenen Team diese Schritte zu gehen», so Christoph Urech, neu gewählter Verwaltungsrat, laut Mitteilung. (pd/wid)