TeleBielingue: Chrystel Breuer wird Programmchefin

Per Anfang 2024 übernimmt Chrystel Breuer die Programmleitung des Bieler Lokalfernsehsenders TeleBielingue. Beim Antritt der neuen Funktion wird Breuer exakt acht Jahre bei TeleBielingue sein, heisst es in der Mitteilung. Sie verantwortete bisher unter anderem das Untertitelungs-Team und die Produktion.

«Ich freue mich sehr, dass mit Chrystel Breuer eine erfahrene Fernsehfrau die Programmleitung von TeleBielingue übernimmt, die im Team bereits seit langer Zeit geschätzt wird und den spürbaren Drang hat, TeleBielingue weiterzuentwickeln», erläutert Kevin Gander, CEO der Groupe Gassmann. Breuer ergänzt: «Relevante und neutrale regionale Informationen zu liefern, attraktive und unterhaltsame Programminhalte anzubieten und dabei eine Vermittlerrolle zwischen unseren beiden Sprachen und Kulturen zu behalten, sind meine Hauptziele. Und nichts davon wird ohne dieses wunderbare, taffe und eingespielte Team, das TeleBielingue ausmacht, möglich sein.»

Chrystel Breuer tauscht ihre Funktion mit Laurent Wyss, welcher wiederum die Produktionsleitung von ihr übernimmt. Dieser Funktionstausch sei von ihm gewünscht, da er sich einem neuen Filmprojekt widmen möchte, das ein Vollzeitpensum daneben nicht zulasse, heisst es dazu. «Ich verstehe den Wunsch von Laurent Wyss und hoffe, dass er mit seinem neuen Projekt an den Erfolg von seinem preisgekrönten Film Peter K. anknüpfen kann», wird Kevin Gander zitiert. Laurent Wyss fügt an: «Ich freue mich sehr auf diesen Wechsel! Er bietet mir die Möglichkeit an einem neuen Spielfilmprojekt zu arbeiten und bei TeleBielingue als Produktionsleiter, meinem TV-Kerngebiet, Sendungen wie zum Beispiel «1 Tag en 7 minutes», «Herzschlag» oder «Koch mein Menü» zu gestalten und auch neue Sendeformate zu konzipieren und zu entwickeln.»

Ab dem neuen Jahr ist auch die Co-Redaktionsleitung von TeleBielingue wiederum komplett besetzt. Auf Nadine Ibrahim, die TeleBielingue im Verlaufe des Jahres in Richtung SRF verliess, folgt Yvonne Baldinini. Mit ihr wurde intern eine Mitarbeiterin gefunden, die seit 12 Jahren bei TeleBielingue arbeitet. Yvonne Baldinini komplettiert die Co-Redaktionsleitung und wird das deutschsprachige Pendant von Helena Von Beust. (pd/wid)