Blue Sport: Ciriaco Sforza wird Fussballexperte

Blue Sport verpflichtet einen neuen Experten: Ab dem Rückrundenstart wird Ciriaco Sforza seine Expertise rund um den Schweizer Fussball beim «Home of Football» einbringen und die Spiele analysieren, heisst es in einer Mitteilung.



Ciriaco Sforza war einer der erfolgreichsten Schweizer Fussballer und kann auf eine lange Karriere in der Schweiz und im Ausland zurückblicken: Neben Engagements bei GC und Aarau spielte er in Deutschland bei Kaiserslautern und Bayern München sowie in Italien bei Inter Mailand.



Seinen ersten Einsatz als Blue-Experte hat Sforza am kommenden Sonntag direkt am ersten Spieltag nach der Winterpause der Credit Suisse Super League. (pd/wid)