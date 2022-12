Prime News: Claude Bühler wird Co-Redaktionsleiter

In der Redaktionsleitung des Basler Newsportals Prime News kommt es zu einem Wechsel: Journalist und Co-Redaktionsleiter Oliver Sterchi verlässt das Unternehmen und wird per 1. März 2023 stellvertretender Regionalleiter bei der Basler Zeitung. Sterchi war seit der ersten Stunde beim 2018 gegründeten, unabhängigen Basler Newsportal mit an Bord.

«Es reizt mich, beruflich den nächsten Schritt zu machen, und ich freue mich auf die neue Herausforderung – insbesondere auf die neuen Kolleginnen und Kollegen sowie den Gestaltungsraum, den die Position bietet», wird Oliver Sterchi in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Der Abschied von Prime News falle dem 29-Jährigen alles andere als leicht. «Ich bin unglaublich stolz darauf, dieses Portal zusammen mit einem grandiosen Team aufgebaut und zu einer relevanten Stimme auf dem Medienplatz Basel gemacht zu haben.»

Prime-News-Gründer Christian Keller sagt: «Mit Oliver Sterchi verlieren wir ein hochgeschätztes Redaktionsmitglied, das sich ausserordentlich stark engagiert hat und viel zur Markenprofilierung von Prime News als glaubwürdiges journalistisches Lokalmedium beigetragen hat. Dass er nun in eine Kaderfunktion beim grössten Basler Medienhaus wechselt, ist schmerzvoll für uns, andererseits werte ich diesen Transfer auch als Kompliment für die Arbeit unseres Onlineportals.»

Claude Bühler verlässt Telebasel

Die freiwerdende Funktion des Co-Redaktionsleiters übernimmt ab 1. April 2023 Claude Bühler, seit vielen Jahren in der Region bekannt als Journalist, Produzent und Talk-Sendungsverantwortlicher von Telebasel. Gemeinsam mit Anja Sciarra wird der 60-Jährige die Redaktionsleitung wahrnehmen.

«Seit Jahren verfolge ich mit Staunen und Bewunderung, wie sich Prime News mit einer kleinen, sympathischen Truppe ins öffentliche Gespräch bringt, die nichts auf den Auftritt oder das Image gibt und alles auf den Inhalt setzt», so Claude Bühler. «Oft ist Prime News agiler, schneller, direkter als die grösseren Medienhäuser. Nun darf ich da mitarbeiten, die Entwicklung mitgestalten, meine Erfahrung einbringen und viel lernen: Ich freue mich sehr.»

Dass sich mit Claude Bühler einer der profiliertesten Journalisten in der Region dazu entschieden habe, bei Prime News künftig mitzuwirken, sei ebenso eine Auszeichnung wie ein Ansporn, so Christian Keller: «Damit bekräftigen wir unsere Absicht, Prime News in der Region Basel langfristig und nachhaltig als innovative, unabhängige, glaubwürdige und relevante Medienstimme zu etablieren.»

Bühler lancierte seine journalistische Karriere unter anderem bei Radio ExtraBE in Bern. Später arbeitete er für die Kulturredaktionen der Basellandschaftlichen, der Badischen Zeitung oder des israelitischen Wochenblattes. Zu Telebasel stiess er 1996. Er arbeitete unter anderem als Reporter und Produzent für das Nachrichtenmagazin «7vor7». Aktuell produziert Bühler die Talkformate, insbesondere den «Sonntags-Talk». «Mit seinem hervorragenden politischen Gespür hat es Claude Bühler immer wieder verstanden, die entscheidenden Debatten im ‹Sonntags-Talk› in die Öffentlichkeit zu tragen. Natürlich ist es unser Anspruch, dies weiterhin zu tun», so Telebasel-Chefredaktor Philippe Chappuis in einer weiteren Mitteilung. (pd/cbe)