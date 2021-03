Tamedia: Claudia Blumer wechselt zu 20 Minuten

Auf den 1. Juli 2021 übernimmt Claudia Blumer die Ressortleitung Politik & Gesellschaft bei 20 Minuten. Sie ist derzeit im Ressort Politik der Redaktion Tamedia tätig, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

«Nach fast elf spannenden und lernreichen Jahren beim Tages-Anzeiger beziehungsweise in der Tamedia-Inlandredaktion ist es Zeit für eine neue Herausforderung», so Blumer zu persoenlich.com. «Ich habe mich deshalb gefreut, als 20-Minuten-Chefredaktor Gaudenz Looser mit dieser Anfrage auf mich zugekommen ist. Meine heutige Funktion als Inlandredaktorin Tamedia übe ich bis Ende Juni weiter aus. Daneben arbeite ich in den neu angestossenen Prozessen für mehr Diversität und eine stärkere Frauenvertretung bei Tamedia mit.» Blumer ist Vertrauensperson der TX Group (persoenlich.com berichtete). Wie es auf Anfrage heisst, sei vorgesehen, dass sie diese Funktion behalte.

«Ich freue mich, dass wir mit Claudia Blumer eine sehr erfahrene, hervorragende Journalistin mit einem differenzierten und genauen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen als Ressortleiterin Politik & Gesellschaft verpflichten konnten», wird Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, in der Mitteilung zitiert.

Im Journalismus ist Claudia Blumer, die am MAZ Inlandjournalismus doziert, bereits seit 25 Jahren tätig. Ihre Stationen waren das Stadtblatt Winterthur sowie die NZZ. Seit elf Jahren ist sie in verschiedenen Funktionen – unter anderem als stellvertretende Inlandchefin – beim Tages-Anzeiger und der Redaktion Tamedia tätig. Sie folgt bei 20 Minuten auf Daniel Waldmeier, der auf den 1. April in die Chefredaktion von 20 Minuten berufen wird (persoenlich.com berichtete).

Dominic Benz steigt auf

Bereits per 1. April 2021 zeichnet Dominic Benz im Ressort Wirtschaft für die Leitung verantwortlich. Benz stiess im September 2017 als Redaktor Wirtschaft zu 20 Minuten. Im November 2019 wurde er zum stellvertretenden Ressortleiter ernannt. Davor war Dominic Benz unter anderem bei der Handelszeitung, Thomson Reuters sowie dem VZ Vermögenszentrum als Wirtschaftsjournalist tätig. Benz hat an der Universität Zürich ein Studium der Sprach- und Literaturwissenschaft, Publizistik und Philosophie absolviert.

Der bisherige Ressortleiter Wirtschaft, Sandro Spaeth, wird per 1. April 2021 Mitglied der Chefredaktion.



«Mit Dominic Benz übernimmt der bisherige stellvertretende Ressortleiter neu die Leitung und garantiert damit Kontinuität in unserem Anspruch auf eine Wirtschaftsberichterstattung, die nahe bei den Konsumentinnen und Konsumenten ist», so Looser. (pd/cbe)