20 Minuten: Désirée Pomper wird stv. Chefredaktorin

Désirée Pomper, bisher Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiterin Story und Video-Formate, übernimmt auf Anfang April 2021 die Funktion als stellvertretende Chefredaktorin. Sie folgt auf Lorenz Hanselmann, der das Unternehmen auf Ende März verlässt, um sich beruflich neu zu orientieren (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich, dass wir mit Désirée Pomper die ideale Kandidatin als stellvertretende Chefredaktorin gewinnen konnten. Mit Sandro Spaeth und Daniel Waldmeier verstärken zudem zwei langjährige Mitarbeitende die Chefredaktion, die die DNA von 20 Minuten leben», lässt sich Chefredaktor Gaudenz Looser in der Mitteilung zitieren.

Pomper startete 2009 im Ressort Inland & Politik von 20 Minuten, 2012 übernahm sie dessen Leitung. 2018 übernahm sie zusätzlich die Leitung des Reporter-Teams. Anfang 2019 wurde sie zur Leiterin des Ressorts Story ernannt, welches sie seit Anfang 2021 zusammen mit dem Ressort Video Formate führt. Seit Sommer 2019 ist die 37-Jährige Mitglied der Chefredaktion von 20 Minuten. Pomper studierte in Genf Internationale Beziehungen und war 2014 an der Columbia School of Journalism in New York.

Ebenfalls auf den 1. April werden Sandro Spaeth, Ressortleiter Wirtschaft und Mitglied der Redaktionsleitung, sowie Daniel Waldmeier, Ressortleiter Politik und Mitglied der Redaktionsleitung, in die neu vierköpfige Chefredaktion berufen. (pd/eh)