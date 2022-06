SRF: «Club»-Sommerserie zum Krieg und Frieden

Seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist die Welt eine andere. In der «Club»-Sommerserie «Krieg und Frieden» sind unter anderen Geflüchtete und Aktivistinnen zu Gast, die an eigener Haut erfahren haben, was Krieg und Verfolgung bedeuten, Kriegsreporterinnen und -fotografen, die den Krieg dokumentieren und Menschen, die sich ein Leben lang für den Frieden einsetzen. Welche Spuren hinterlässt der Krieg bei jenen, die ihn aus nächster Nähe erlebt haben? Wenn sie in die Schweiz flüchten: Bekommen sie den Schutz und die Unterstützung, die sie benötigen? Und wie erreicht man den Frieden? Unter anderem mit Peter Maurer, Präsident des IKRK, alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, Selma Jahić und der schweizerisch-belarussischen Doppelbürgerin Natallia Hersche, die 17 Monate lang in Belarus im Gefängnis war.

Wie erreicht man den Frieden?

Ein Krieg, keine 2000 Kilometer von der Schweiz entfernt – und alle fragen sich, wie man ihn beenden kann. Können Waffen Frieden bringen? Verlangt Gewalt Gegengewalt? Oder dreht sich die Spirale so immer weiter? Was können Dialog und Diplomatie ausrichten in diesen Zeiten?

Zu Gast sind unter anderen:

Pälvi Pulli, Leiterin Sicherheitspolitik VBS

Micheline Calmy-Rey, alt Bundesrätin, von 2003-2011 Aussenministerin

Erich Vad, ehem. Brigadegeneral der deutschen Bundeswehr, ehem. militärpolitischer Berater von Angela Merkel

Alexander Hug, ehem. stv. Leiter der OSZE Beobachter-Mission in der Ukraine, Internationale Kommission für Vermisste Personen

Ausstrahlung: Dienstag 19. Juli, 22.25 Uhr, SRF 1

Flüchtlinge: Warum hast du mehr Rechte als ich?

Wer aus der Ukraine in die Schweiz flüchtet, wird mit offenen Armen empfangen, darf sofort arbeiten, lebt womöglich in einer Gastfamilie. Andere Asylsuchende mussten jahrelang in Unterkünften ausharren, teilweise in Bunkern unter der Erde. Warum behandeln wir manche Menschen besser als andere?

Die Sendung ist die zweite Folge der «Club»-Sommerserie unter dem Titel «Krieg und Frieden».

Zu Gast sind unter anderen:

Miriam Behrens, Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe

Claudio Martelli, Vize-Direktor des Staatssekretariats für Migration (SEM)

Geflüchtete aus der Ukraine und früheren Krisenherden

Ausstrahlung: Dienstag 26. Juli, 22.25 Uhr, SRF 1

Wie berichtet man aus dem Krieg?

Reporterinnen und Fotografen prägen unsere Wahrnehmung des Krieges. Wie gehen sie um mit dieser Verantwortung? Wie entscheiden sie, welche Bilder sie der Welt zeigen? Welche Rolle spielen sie bei der Aufklärung von Verbrechen? Und wie viel Nähe nehmen sie ein zu den Opfern und den Kriegsparteien?

Die Sendung ist die dritte Folge der «Club»-Sommerserie unter dem Titel «Krieg und Frieden». Zu Gast sind unter anderen:

Luzia Tschirky, Russland-Korrespondentin SRF und Journalistin des Jahres 2021

Frederik Pleitgen, Korrespondent und Moderator CNN

Andrea Jeska, freie Journalistin und Kriegsreporterin, unter anderem NZZ am Sonntag

Ausstrahlung: Dienstag 2. August, 22.25 Uhr, SRF 1. (pd/mj)