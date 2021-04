Für Interessierte, die die Audio-App Clubhouse nutzen: Am Donnerstag diskutiert unsere Community wiederum über aktuelle Themen, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche Schlagzeilen machen. Diesmal geht es um den Medienplatz Bern. Am Donnerstag soll Tamedia über die geplante Zusammenführung von Berner Zeitung und Bund informieren. Was bedeuten die neusten Entscheide?

Es diskutieren persoenlich.com-Redaktionsleiterin Edith Hollenstein und Redaktorin Marion Loher. Moderiert wird der persoenlich.com-Feierabend-Talk von Redaktor und Community-Leiter Christian Beck.







Falls Sie das spannend finden oder einen Aspekt zu unserer Diskussion beisteuern möchten: Klicken Sie sich ein: am Donnerstagabend um 20.30 Uhr auf Clubhouse. Den Link zum Raum finden Clubhouse-User hier. (red)