SRF

Achim Podak verlässt die Kulturabteilung

Achim Podak verlässt die Kulturabteilung

Nach einer Reorganisation will sich der Projektleiter neuen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens zuwenden.

Nach einer Reorganisation will sich der Projektleiter neuen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens zuwenden. «Nach mehr als zehn Jahren in verantwortungsvollen Leitungsfunktionen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Neues in Angriff zu nehmen», so Podak.