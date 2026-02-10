Radio SRF 1: Damian Betschart folgt auf Marietta Tomaschett

Publiziert am 10.02.2026

Betschart wird künftig rund drei Mal wöchentlich auf Radio SRF 1 zu hören sein. Zu seinem Sendungen gehören der «Nachtexpress», die «Jukebox» sowie die Nachmittagsschiene, wie SRF in einer Medienmitteilung schreibt.

Der gebürtige Schwyzer bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Medien mit: Nach dem Einstieg in den Beruf 2008 bei Radio 1 stand er später als Morgenshow-Moderator bei Radio Pilatus am Mikrofon. Beim Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 moderierte er Nachrichtensendungen und das Format «Unterwegs», zudem war er als Live-Moderator bei Fasnachts- und Schwing-Sendungen im Einsatz. Zuletzt arbeitete er für Blick TV.

Stefan Siegenthaler, Leiter Moderation von Radio SRF 1, bezeichnete Betschart als Medienprofi, der sowohl am Mikrofon als auch vor der Kamera Souveränität bewiesen habe. Betschart selbst äusserte sich erfreut über die neue Aufgabe und das erfahrene Team bei SRF 1.

Damian Betschart folgt auf Marietta Tomaschett, die im April pensioniert wird. Sie prägte die Radiolandschaft von SRF 3 und SRF 1 über viele Jahre. Zuletzt engagierte sie sich in der Sendung «Swissmade» für Schweizer Musikschaffen. Diese Sendung wird künftig von Monika Buser moderiert. (pd/nil)