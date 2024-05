Publiziert am 02.05.2024

Daniel Brunner fördert Journafonds mit bis zu 30'000 Franken. Mit dieser Unterstützung sollen journalistische Recherchen zu Wirtschafts-, Polit- und Gesellschaftsthemen aus oder mit Bezug zu Zug und/oder zur Zentralschweiz unterstützt werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Vielfalt in den Medien ist wichtig»

Stifter Daniel Brunner kommentiert sein finanzielles Engagement so: «Mit dem Aufkommen von Lokalradios in den Achtziger Jahren habe ich bemerkt, wie bereichernd und vor allem wichtig Vielfalt in den Medien ist. Heute möchte ich einen Beitrag zur Medienvielfalt leisten und freue mich, in diesem Sinne Journafonds zu unterstützen.»

Bei Journafonds freut sich Präsidentin Camille Roseau, dass es nun zum zweiten Mal zu einer themenspezifischen Ausschreibung kommt: «Nachdem wir letztes Jahr sehr gute Erfahrungen mit der themenspezifischen Ausschreibung ‹Religion› gemacht haben, freuen wir uns, nun spannende, überraschende Recherchen mit Bezug zu Zug und/oder zur Zentralschweiz unterstützen zu können.»

Geldgeber hat keinen Einfluss auf geförderte Projekte



Wie alle anderen Geldgeber habe auch Förderer Daniel Brunner keinen Einfluss auf die Auswahl der Rechercheprojekte, die finanziell unterstützt werden, schreibt Journafonds. Die Förderbeträge werden von einer unabhängigen Fachjury gesprochen, die sich aus Medienschaffenden sowie Vertretern und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft zusammensetzt.



Seit der Lancierung im Sommer 2021 hat Journafonds 67 Recherche- und Reportageprojekte mit rund 360'000 Franken gefördert. (pd/nil)