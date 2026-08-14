Todesfall: Daniel Germann ist verstorben

Publiziert am 14.08.2026

Der bekannte Sportredaktor Daniel Germann ist am Mittwoch nach längerer Krankheit 62-jährig verstorben. Dies vermeldet sowohl die NZZ als auch sein langjähriger Bekannter Thomas Renggli in den sozialen Medien.

Ursprünglich lernte der Berner Oberländer Chemielaborant. Nach seiner Tätigkeit bei der Sportinformation arbeitete er beim Magazin Sport, dem Tages-Anzeiger und dem Bund. 2009 wechselte Germann ins Sportressort der Neuen Zürcher Zeitung, wo er sich seinen Spezialgebieten Eishockey, Tennis und Sportpolitik widmete und - Zitat NZZ – «zur Instanz» und auch «zum Weltmann» wurde.

Engen Kontakt hatte er zum ehemaligen Eishockeynationaltrainer Ralph Krueger oder zur Tennislegende Roger Federer, dessen Karriere er hautnah verfolgte. 2002 wurde Germann mit dem Zürcher Journalistenpreis ausgezeichnet. Er wies nach, dass der damalige Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes unrechtmässig Provisionen bezogen hatte, was zu dessen Rücktritt führte. (ma)