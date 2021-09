20 Minuten: Daniel Graf wird Ressortleiter Reporter

Daniel Graf, derzeit Redaktor Politik, wird auf den 1. Oktober 2021 Ressortleiter Reporter. Damit konnte eine interne Nachfolge für Céline Krapf gefunden werden, die das Unternehmen auf Ende September verlässt, um eine neue Herausforderung anzunehmen (pesoenlich.com berichtete).

Graf stiess im Februar 2020 als Redaktor im Ressort Politik zu 20 Minuten. Von April bis Juli 2021 führte er das Ressort in Co-Leitung mit Pascal Michel ad interim, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 30-Jährige begann seine journalistische Laufbahn 2011 als Redaktionsassistent beim Magazin Women in Business. 2014 wurde er Redaktor bei der Südostschweiz (Gaster & See). Ab 2018 war er als Multimedia-Redaktor/Dienstchef bei der Linth-Zeitung tätig. Graf absolvierte die Diplomausbildung Journalismus am MAZ. (pd/cbe)