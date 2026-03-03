20 Minuten: Daniel Waldmeier folgt auf Gaudenz Looser

Publiziert am 03.03.2026

Waldmeier ist seit 2008 bei 20 Minuten tätig, zunächst als Praktikant, später als Inland- und Politredaktor. 2019 übernahm er die Leitung des Ressorts Politik und Gesellschaft, seit 2021 gehört er der Chefredaktion an. Er studierte Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Geschichte an der Universität Zürich und absolvierte 2023 das Sulzberger Executive Leadership Program an der Columbia University.

Die Chefredaktion von 20 Minuten umfasst künftig vier statt bisher fünf Personen, wie das Medienunternehmen mitteilt. Neben Chefredaktorin Désirée Pomper gehören Daniel Waldmeier, Basil Honegger (Blattmacher und Leiter Video) sowie Côme Gallet (Leiter Redaktion Romandie) dem Gremium an.

Weiter vermeldet 20 Minuten den Zugang von Adrian Schulthess. Er beginnt per 1. Juni 2026 als Blattmacher und Leiter Produktion. Schulthess kommt von Ringier, wo er aktuell als stellvertretender Director Brand Studio und Head of Social tätig ist. (pd/nil)