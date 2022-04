SRF: Daniela Püntener leitet Radio SRF 4 News

Daniela Püntener übernimmt per 1. Mai 2022 die Leitung von Radio SRF 4 News. Sie folgt auf Helen Hürlimann, die frühzeitig in Pension geht (persoenlich.com berichtete).

Daniela Püntener arbeitet seit neun Jahren bei SRF, seit Mai 2019 als Produzentin und seit April 2020 zusätzlich als Teamleiterin bei Radio SRF 4 News. Sie moderiert und produziert im Live-Programm und ist Teil der Crew des Podcasts «SRF News Plus». Im Team des Digitalen Zentrums ist Daniela Püntener massgeblich an der publizistischen Weiterentwicklung der digitalen Audio-Formate der Chefredaktion Audio beteiligt.

Von 2017 bis 2019 war Daniela Püntener als Redaktorin und Moderatorin in der Nachrichtenredaktion von Radio SRF 4 News sowie als Produzentin bei Radio SRF 3 tätig. Zuvor war sie Redaktorin und stellvertretende Chefredaktorin bei Radio 32. Die studierte Primarlehrerin verfügt über einen Master of Arts in New Media Journalism mit dem Schwerpunkt «Redaktionelles Management», respektive der Organisation von vernetzten Newsrooms.

«Ich freue mich sehr darauf, den digitalen Journalismus beim einzigen Newsradio der Schweiz weiterzuentwickeln und unserem Publikum weiterhin attraktive Radiosendungen und Podcasts zur Aktualität sowie Hintergründe aus dem In- und Ausland zu bieten», wird Daniela Püntener in der Mitteilung zitiert.

«Daniela Püntener übernimmt mit der Leitung von Radio SRF 4 News, HeuteMorgen, Digitales Zentrum, Podcasts und Playlist eine sehr komplexe Aufgabe. Ich bin sicher, dass die Radioformate von Radio SRF 4 News ebenso wie die Podcast-Produktion und die Kuratierung der Playlist auf der App bei ihr und ihren Teams in den besten Händen sind», sagt Lis Borner, Chefredaktorin Audio. (pd/wid)