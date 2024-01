Willisauer Bote: David Koller wird Chefredaktor

Die Luzerner Regionalzeitungen Willisauer Bote und Seetaler Bote erhalten einen neuen Chefredaktor. David Koller löst auf Anfang 2025 den bisherigen publizistischen Leiter der SWS Medien AG, Stefan Calivers, ab.



Wie die SWS Medien AG am Freitag mitteilte, wird Koller auf den 1. Dezember 2024 in die Redaktion des Willisauer Boten einsteigen und das Amt als Chefredaktor auf den 1. Januar 2025 übernehmen. Koller ist 47 Jahre alt und ist Betriebsökonom und Historiker.



Koller arbeitete als Redaktor sowohl für den Seetaler wie auch für die Zeitung Willisauer Bote. Seit 2015 ist er als Kommunikationsfachmann. Er ist zudem wissenschaftlicher Mitarbeiter im kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartement.



Der 62-jährige Calivers wird bis zu seiner Pensionierung in einem reduzierten Pensum als Redaktor für das Blatt Willisauer Bote tätig bleiben, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Er übte das Amt des Chefredaktors seit 2009 aus. (sda/wid)