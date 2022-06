Wegen Leserkommentar: Der Blick entschuldigt sich

In der Kommentarspalte auf Blick.ch beleidigte ein Leser Nati-Captain Granit Xhaka und andere Spieler rassistisch. «Ein Kommentar, der von uns nie hätte freigeschaltet werden dürfen. Es ist passiert. Ein Fehler von uns», schreibt die Redaktion von Blick.ch am Freitag.

Rassismus habe beim Blick keinen Platz, heisst es in der Stellungnahme. «Entschuldigung, lieber Granit», sagt Steffi Buchli, Chefredaktorin Sport, in einem Video auf Blick.ch. «Das war eine Panne, die nicht passieren darf. Die Schweiz ist multikulturell, wir sind ein bunter Haufen. Ein Granit, ein Djibril oder ein Xherdan sind genauso Schweizer wie ein Roger, ein Andy oder ein Claudio ein Schweizer sein kann.»

Zuvor hatte Granit Xhaka nach dem Spiel am Donnerstagabend einen Screenshot von dem Lesekommentar in seiner Instagram-Story gepostet. Am Freitagvormittag schrieb Nati-Direktor Pierluigi Tami laut Blick.ch auf Twitter: «Solche Leserkommentare sind niederträchtig und verletzend, stimmen uns traurig und tun weh.» Unterstützung bekam der Spieler auch vom Fussballverband «Fankurve Schweiz». (mj)