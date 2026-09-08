Der Tages-Anzeiger hat die Produktion seines Newsletters «Der Morgen» neu organisiert. Seit Dienstag verfassen die Tagesleiterinnen und Tagesleiter die frühmorgendliche E-Mail. Mit Ausnahme von Anja Burri handelt es sich dabei um die Chefredaktion mit Chefredaktorin Raphaela Birrer, ihrem Stellvertreter Matthias Chapman und den Mitgliedern Andreas Kunz und Ueli Kägi.

Auslöser für die Änderung waren personelle Wechsel im Newsletter-Team. «Die Umstellung ist keine Sparmassnahme, sondern vielmehr eine Anpassung der Abläufe, mit der wir die Produktion des Newsletters effizienter organisieren und ihn noch enger mit dem aktuellen Nachrichtengeschehen im Newsroom verknüpfen», teilt Tamedia-Sprecher Edi Estermann auf Anfrage mit.

In der Ausgabe vom Montag verabschiedete sich das bisherige Autorenteam bei der Leserschaft. Deborah Bischof, Jan Bolliger, Vanessa Hann, Sepinud Poorghadiri und Edgar Schuler hören auf. Schuler und Bischof verlassen Tamedia, die übrigen drei bleiben im Unternehmen und konzentrieren sich künftig auf ihre Kernaufgaben: Jan Bolliger auf die Wirtschaftsredaktion, Sepinud Poorghadiri auf ihr Volontariat, Vanessa Hann auf das AI Lab.

Schuler übernimmt ab Januar 2027 die Co-Leitung der Ombudsstelle SRG Deutschschweiz, zunächst gemeinsam mit Esther Girsberger (persoenlich.com berichtete). Er erreicht im kommenden Jahr das Pensionsalter.

«Der Morgen» erscheint seit November 2016 und löste damals einen automatisch generierten Newsletter ab. Die Abonnentenzahl bewege sich «im mittleren sechsstelligen Bereich», teilt Tamedia-Sprecher Estermann mit. 2022 hatte der Verlag rund 240'000 Abonnentinnen und Abonnenten genannt.