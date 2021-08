Reporter:innen-Forum: Der Ticketverkauf ist gestartet

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause findet das Reporter:innen-Forum Schweiz am 1. Oktober wieder statt. Am Dienstag beginnt die Anmeldung, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Das vorläufige Programm ist online, es werde laufend ergänzt.

Zu den bisherigen Programmhighlights gehöre unter anderem ein Gespräch zwischen dem NZZaS-Reporter Sacha Batthyany und dem Zeit-Chefreporter Stefan Willeke. Die beiden Journalisten würden ausgehend vom «Fall Rainer Höss» über Nähe und Distanz zwischen Journalist:innen und Protagonist:innen sprechen, aber auch über Factchecking bei Reportagen und Porträts sowie über die Problematik, wenn es bei einem Beitrag nur den Protagonisten mit seiner eigenen Erzählung gebe.

Das Forum beschäftigt sich laut den Organisatoren in unterschiedlichen Panels mit diversen Gästen mit Fragen, die den zeitgenössischen Journalist:innenalltag prägen: Wieso kommen migrantische Stimmen in den Schweizer Medien nur wenig zu Wort? Wie gehen Reporter:innen am besten mit Personen um, die Gewalt oder Missbrauch erlebt haben? Was müssen freie Journalist:innen tun, damit die Redaktionen ihre Artikel einkaufen?

Teilnehmer:innen könnten ausserdem in begleitenden Workshops und an Stammtischen ihre eigenen Projekte und Arbeiten reflektieren. In einem neuen Format, dem 360-Grad-Workshop, könne man sich einen ganzen Morgen lang unter der Leitung von Al-Jazeera-Investigativjournalist Yarno Ritzen mit den neusten Techniken der Online-Recherche vertraut machen.

Das Reporter:innen-Forum Schweiz ist eine Initiative von Reporterinnen und Reportern, die daran mitwirken wollen, den Qualitätsjournalismus von morgen zu entwickeln. Wir sind mehr als ein Dutzend Journalistinnen und Journalisten und arbeiten frei oder fest für verschiedene Redaktionen und Medienhäuser in der Schweiz. Das Ziel ist es, langfristig ein Forum für erzählenden Journalismus zu schaffen – aus erster Hand, unabhängig von Verlagen und Redaktionen.

Für die Teilnahme wird ein COVID-Zertifikat vorausgesetzt. Ausserdem gilt in geschlossen Räumen eine Maskenpflicht. Das Forum findet wieder im Zürcher Volkshaus statt. Die Teilnahme am Forum kostet 120 Franken. Im Preis enthalten sind auch das Mittagessen und der Eintritt an die RF-Festivitäten im Helsinki. (pd/wid)