VSM: Der Verlegerverband trauert um Gilbert Bühler

Gilbert Bühler wurde nach kurzer schwerer Krankheit mitten aus seiner Tätigkeit herausgerissen (persoenlich.com berichtete). Als CEO der Freiburger Nachrichten leitete er während den letzten 17 Jahren erfolgreich die Geschicke des Regionalverlags. «Er verlieh diesem mit unternehmerischem Weitblick, grosser Hingabe und Gestaltungskraft ein eigenständiges Profil auf einem wirtschaftlich unabhängigen und soliden Fundament», heisst es in einer Mitteilung des Verbands Schweizer Medien (VSM).



Bühler habe für das Unternehmen Freiburger Nachrichten gelebt und sich gleichzeitig mit «grossem Engagement zum Wohle der Schweizer Medienbranche» eingesetzt. Seit 2013 war er Mitglied des Präsidiums des VSM. Der Fokus seiner Tätigkeit habe dabei auf den Anliegen der Lokal- und Regionalmedien gelegen, ohne dabei aber auch die generelle Entwicklung der Schweizer Medienbranche ausser Acht zu lassen. «Er hat die Aktivitäten unseres Verbandes während vieler Jahre mit seiner Persönlichkeit, seinem scharfsinnigen Denken, seinem Ideenreichtum und seinem feinen Humor geprägt und tatkräftig unterstützt», heisst es weiter.



Mit Gilbert Bühler würden der VSM eine «markante Unternehmerpersönlichkeit und einen geschätzten, liebenswürdigen Kollegen» verlieren. Der Verband dankt ihm laut Mitteilung für seinen «grossen Einsatz für unseren Verband und für die Schweizer Medienbranche». Man werde sein Schaffen und seine Persönlichkeit in «ehrender Erinnerung» behalten. «Seiner Familie und seinen Angehörigen entbieten wir unser herzliches Beileid – wir trauern mit Ihnen», so der VSM weiter. (pd/tim)