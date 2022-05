Todesfall: Gilbert Bühler ist gestorben

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Freiburger Nachrichten haben am Montagabend mitgeteilt, dass der CEO Gilbert Bühler «den Kampf gegen seine schwere Krankheit leider verloren hat». Er sei am Montagabend, 30. Mai 2022, im Kreis seiner Familie in Freiburg verstorben, heisst es in der Mitteilung.

Gilbert Bühler habe die Entwicklung des Unternehmens in den letzten 17 Jahren mit riesigem Engagement und mit Weitsicht vorangetrieben, und er hinterlasse ein wirtschaftlich äusserst gesundes und organisatorisch gut aufgestelltes Unternehmen, heisst es weiter.

Hervorzuheben gelte es auch Gilbert Bühlers Engagement auf nationaler Ebene. Als Präsidiumsmitglied im Verband Schweizer Medien sei er mit seinem hartnäckigen Einsatz für die Interessen der kleinen und mittleren Verlagsunternehmen eine wichtige Stimme und eine bekannte Persönlichkeit.

Vorerst übernimmt nun die CFO Olivia Enkerli ad interim die Geschäftsführung der Freiburger Nachrichten. Der designierte CEO Christoph Nussbaumer wird seinen neuen Posten übernehmen, sobald die Nachfolge für seine heutige Position an der Redaktionsspitze geregelt ist. (pd/wid)