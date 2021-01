Lange hiess es, der Regionaljournalismus sei die letzte Bastion. Der letzte Ort, wo das Geschäftsmodell Journalismus noch funktioniere. Doch jetzt zentralisiert der grösste private Schweizer Verlag, die Tamedia auch die Regionalberichterstattung – in der Region Bern und in der Region Zürich (persoenlich.com berichtete).

Was heisst das für die kantonale und regionale Politik? Wie viel Journalismus braucht die Schweizer Demokratie? Und wird eine Zeitung durch Zentralisierung und Bündelung der Kräfte nicht vielleicht auch besser? Diesen Fragen geht der «Medientalk» nach – am Samstag, 30. Januar 2021, ab 10.33 Uhr, auf Radio SRF 4 News.

Ein weiteres Thema: Twitter hat mit dem Ausschluss von Donald Trump international für Schlagzeilen gesorgt. Seither diskutiert man darüber, was Staats- und Regierungschefinnen in sozialen Medien dürfen. Der ehemalige Head of News von Twitter, Adam Sharp, hat Trump lange verteidigt – mittlerweile aber die Meinung gewechselt. Er gibt einen seltenen Einblick in die inneren Entscheidungswege von Twitter.

Im Medientalk sprechen Mario Stäuble (Co-Chefredaktor Tages-Anzeiger), Priska Amstutz (Co-Chefredaktorin Tages-Anzeiger), Benjamin Geiger (Chefredaktor Zürcher Regionalzeitungen und Leiter des Zürcher Zeitungsverbunds), Daniel Kübler (Politologe UZH), Rainer Stadler (Medienjournalist), Adam Sharp (Ex Head of News / Twitter) und Mel Silva (Google Managing Director Australia). (pd/cbe)