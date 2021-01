Tamedia: Tagi und Regionalzeitungen rücken zusammen

Die bestehende redaktionelle Zusammenarbeit von Tages-Anzeiger, Der Landbote, Zürichsee-Zeitung und Zürcher Unterländer wird auf die kantonale Berichterstattung ausgeweitet. Dazu rücken die Zürcher Tamedia-Zeitungen organisatorisch näher zusammen und bilden den Zürcher Zeitungsverbund, das laut einer Mitteilung «das grösste Redaktionsnetzwerk im Kanton mit rund 90 Journalistinnen und Journalisten» wird.

Alle Titel würden autonom bleiben und seien weiterhin für ihre jeweilige Region zuständig. Als selbstständiges Verlagshaus und Teil des Verbunds der Zürcher Regionalzeitungen wird sich der Zürcher Oberländer an der redaktionellen Kooperation beteiligen, wie es weiter heisst.

Benjamin Geiger leitet Netzwerk

Die Leitung des Zürcher Zeitungsverbunds übernimmt Benjamin Geiger, parallel dazu bleibt er Chefredaktor der Zürcher Regionalzeitungen. 1993 bei der Zürichsee-Zeitung eingestiegen, verfügt er laut Mitteilung «über langjährige Erfahrung». Zudem habe er die Zürcher Landtitel in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und erfolgreiche Kooperationen vorangetrieben.

«Tages-Anzeiger, Der Landbote, Zürichsee-Zeitung und Zürcher Unterländer haben je eigene Profile und sprechen ihr eigenes Publikum an. Daran wollen wir festhalten», wird Benjamin Geiger zitiert. «Sie sollen ihren Leserinnen und Lesern weiterhin einen unabhängigen, qualitativ hochwertigen und auf ihre regionalen Bedürfnisse zugeschnittenen Journalismus bieten. In Anbetracht der sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen müssen wir uns dazu aber besser aufstellen und die Grössenvorteile konsequent nutzen, die im Netzwerk möglich sind.»

Nebst Benjamin Geiger sind Priska Amstutz und Mario Stäuble, Co-Chefredaktoren des Tages-Anzeigers, für das Projekt Zürcher Zeitungsverbund verantwortlich.

Tamedia hat Ende August angekündigt, dass bis Ende 2022 über alle Bereiche hinweg 15 Prozent der Kosten gespart werden sollen – also rund 70 Millionen Franken (persoenlich.com berichtete). Die Standorte der einzelnen Redaktionen sollen trotz der engeren Zusammenarbeit erhalten bleiben. «Dennoch wird es voraussichtlich zum Abbau einzelner Stellen in den Redaktionen von Tages-Anzeiger, den Zürcher Regionalzeitungen und in der Produktion kommen», sagt Stäuble in einem persoenlich.com-Interview.

«Journalismus für das ganze Zürcher Einzugsgebiet»

Gleichzeitig investiert Tamedia weiter in die technologische Infrastruktur und neue digitale Angebote, um ihren Journalismus im Hinblick auf die wachsende mobile Leserschaft voranzutreiben und die Zahl der Digitalabonnemente zu steigern, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Die engere Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unsere Position als stärkstes privates Redaktionsnetzwerk im Kanton Zürich auszubauen – ohne die Identität der einzelnen Zeitungstitel zu gefährden», so Stäuble. «Eine Unterländer-Abonnentin aus Bachenbülach will wissen, was in ihrer Gemeinde passiert, interessiert sich aber auch für Stadt und Kanton Zürich. Umgekehrt können wir unser Tagi-Publikum künftig besser über eine spannende Geschichte aus dem Weinland informieren. Wir machen neugierigen und kritischen Journalismus für das ganze Zürcher Einzugsgebiet.»

Die Detailplanung findet in den kommenden Monaten unter Einbezug der Redaktionen statt. Der operative Start des Zürcher Zeitungsverbunds ist auf den 1. Juni 2021 geplant. (pd/cbe)





