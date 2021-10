Kouneli: Deutsche Sports Illustrated eingeführt

Todesfall

Reporterlegende Gerd Ruge verstorben

Der langjährige ARD-Korrespondent ist am Freitag im Alter von 93 Jahren gestorben, wie der WDR mitteilte.

Der langjährige ARD-Korrespondent ist am Freitag im Alter von 93 Jahren in München gestorben, wie der Westdeutsche Rundfunk am Samstag mitteilte. Gerd Ruge war kein rasender, sondern ein ruhiger Reporter, der nicht lange am selben Platz verharrte.