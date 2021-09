In der Geschichte der «Arena» kommt es am Freitag zum vierten Mal zu einem runden Tisch. Zuvor war dies nach der gescheiterten Vorlage zur Steuerreform und zur AHV-Finanzierung, bei einer Diskussion über den Europarat und beim Thema Rassismus der Fall. Nun also zu Corona und der drohenden Spaltung in der Gesellschaft. Am Tisch werden ausschliesslich Personen sitzen, die schon in früheren «Arena»-Sendungen eine Rolle spielten.

Es ist Zeit für den runden Tisch in der #srfarena. Wer am Freitag daran Platz nehmen wird, entscheidet sich bis morgen. Ja, wir glauben an den Dialog. Gerade in diesen #Corona-Zeiten. Aber auf der Grundlage von Fakten. Und wir werden auch die Rolle der Medien hinterfragen. ^bro pic.twitter.com/cChVCx4oqT — Sandro Brotz (@SandroBrotz) September 21, 2021



Wie Moderator Sandro Brotz gegenüber persoenlich.com ausführte, sei es in Zeiten, in denen selbst Freundschaften wegen Corona in die Brüche gehen, wichtig, mit den Verantwortlichen aus den verschiedensten Bereichen eine konstruktive Debatte zu führen. Er sei gespannt und zuversichtlich, das dies möglich sei und die Gräben noch nicht zu tief seien. Dabei wolle er auch die die Rolle von Journalistinnen und Journalisten kritisch beleuchten und hinterfragen. (ma)