SRG: Dialog-Tour führt wieder durchs ganze Land

Publiziert am 07.09.2026

Unter dem Titel «Digitale SRG» nimmt die diesjährige Ausgabe der Eventreihe die Veränderungen auf, welche Digitalisierung und künstliche Intelligenz für den Zugang zu Informationen, die Medienlandschaft und die journalistische Arbeit gebracht haben. Zur Diskussion eingeladen werden explizit auch junge Menschen; im Zentrum stehen Fragen zum künftigen Medienkonsum und zu den Erwartungen an den Service public.

Begleitend läuft seit Anfang August eine Online-Umfrage zum Thema «Digitale SRG», die unter anderem Erwartungen und Einstellungen des Publikums zum Auftrag erheben soll. Die Ergebnisse dienen den einzelnen Anlässen als Diskussionsgrundlage.

Man müsse die eigene Arbeit erklären und im permanenten Dialog mit der Bevölkerung bleiben, auch um zu verstehen, was diese von der SRG erwarte, lässt sich Generaldirektorin Susanne Wille in der Mitteilung zitieren: Gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz und beschleunigter Digitalisierung reiche es nicht mehr, guten Journalismus zu machen allein.

Von den 16 Anlässen finden zehn in der Deutschschweiz statt, vier in der Romandie sowie je einer im Tessin und in der Rätoromanischen Schweiz. Konkret terminiert ist bislang einzig der Auftakt: Am 8. Oktober treten in Henniez VD Viviane Gabriel und Stéphane Gabioud von RTS auf, für die übrigen Stationen verweist die SRG auf ihre Website. Neben Wille sind an den Anlässen jeweils bekannte Persönlichkeiten von SRF, RTS, RSI und RTR dabei. Im Zentrum steht der Austausch in lockerer Atmosphäre: Das Publikum kann Fragen stellen, Kritik äussern und Erwartungen einbringen.

Die «Rede-mit-Tour» ist Teil der Dialogformate, mit denen der öffentliche Auftrag zum Austausch mit der Bevölkerung regelmässig wahrgenommen wird. Nach den Themen junge Menschen (2022/2023), Kultur (2023/2024) und Zusammenhalt (2025) steht 2026 die Digitalisierung im Zentrum. Organisiert wird die Tour zusammen mit der Trägerschaft der SRG und deren vier Regionalgesellschaften. (pd/nil)