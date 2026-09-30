JdJ | RJB: Die Chefredaktionen werden fusionniert

Publiziert am 30.09.2026

Das Journal du Jura (JdJ) und das Radio RJB erhalten einen gemeinsamen Chefredaktor. Olivier Zahno, bisher Chefredaktor von RJB, übernimmt die Leitung beider Redaktionen, wie das Medienhaus mitteilt. Die neue Organisation soll die Zusammenarbeit mit dem Radio stärken und die Abläufe in den Redaktionen verbessern.

Der 40-jährige Zahno war laut Mitteilung elf Jahre in der Printbranche tätig, bevor er 2020 zum Radio wechselte. Unter ihm sollen mehrere Kompetenzbereiche entstehen. Jeder soll von einer Person koordiniert und weiterentwickelt werden.

Dan Steiner, bisher Chefredaktor des JdJ, übernimmt das Ressort Biel-Seeland. Das Ressort Grand Chasseral soll Céline Lo Ricco-Châtelain leiten, die demnächst zum JdJ stösst.

Die Neuorganisation werde im Lauf des Herbsts schrittweise umgesetzt und soll am 1. Januar vollständig in Kraft sein. Ziel sei es, Verantwortlichkeiten klarer zu definieren, den Austausch zu erleichtern und die Kompetenzen der Mitarbeitenden zu nutzen. Die Eigenheiten der beiden Medien sollen erhalten bleiben. Der Neuorganisation gingen laut JdJ eine neue visuelle Identität, ein überarbeitetes Layout und neue digitale Plattformen voraus (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)