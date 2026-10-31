Publiziert am 31.10.2026

SRF hat zur Änderung des Kriegsmaterialgesetzes, über die Ende November abgestimmt wird, dreimal falsche Angaben verbreitet: in der «Tagesschau», im «Echo der Zeit» und in einem Online-Text. Das berichtet Schweiz heute. Fehlerhaft waren unter anderem die Angaben dazu, unter welchen Bedingungen Käuferstaaten Schweizer Waffen an Drittstaaten weitergeben dürfen. Alle drei Fehler korrigierte SRF nachträglich, im «Echo der Zeit» etwa mit einem Korrigendum am Ende der Sendung vom 30. September. Als Ursache nennt SRF die ungenügende Überprüfung einer Agenturmeldung. Die internen Prüfprozesse in der Abstimmungsberichterstattung sollen nun verstärkt werden. Kritik an den Fehlern kam von der SP, die die Vorlage bekämpft. (nil)