Medienpaket: Die Diskussionen werden weitergehen

Das Ja-Komitee zum Medienpaket und der Verlegerverband Verband Schweizer Medien (VSM) haben sich enttäuscht gezeigt über die Ablehnung des Unterstützungspakets zugunsten der Medien. Die Finanzierungsschwierigkeiten der einheimischen Medientitel blieben damit ungelöst.

«Der vom Parlament ausgearbeitete Kompromiss war bedauerlicherweise nicht mehrheitsfähig», liess sich Verlegerpräsident Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident der TX Group, in einem Communiqué vom Sonntag zitieren.

Der Volksentscheid sei kein generelles Nein zur Medienförderung, sagte Stefan Wabel, Geschäftsführer des Ja-Komitees und des VSM. Auch prominente Exponenten der Gegner des Medienpakets hätten die Notwendigkeit einer Medienförderung mehrfach eingeräumt. Es gelte nun gemeinsam mit der Politik neue Lösungen zu definieren.

Gewerkschaften und SP wollen neuen Anlauf

Nach dem Nein zum Unterstützungspaket zugunsten der Medien darf der unabhängige Journalismus nach Ansicht der Gewerkschaften nicht einfach den Marktkräften überlassen werden. Der Trend zur Monopolisierung und zum «Einheitsbrei» werde sich sonst fortsetzen.

In einer gemeinsamen Medienmitteilung forderten der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) sowie die Mediengewerkschaften Syndicom und Syndikat Schweizer Medienschaffende (SSM) am Sonntag daher kantonale Zwischenlösungen und eine neue Vorlage für die Medienförderung.

Nebst der Umsetzung der unbestrittenen Punkte des Medienpakets, namentlich punkto Journalisten-Ausbildung, die Abgeltung von Agenturleistungen und die Unterstützung des Presserats, verlangen die Gewerkschaften insbesondere eine zukunftsgerichtete Online-Förderung. Die Mittel dafür seien vorhanden. Zudem verlangen sie eine stärkere Besteuerung der Internetkonzerne, zu denen Werbegelder zunehmend fliessen.

Der Journalisten- und Journalistinnenverband sieht im Volksentscheid ein Signal, dass die Stimmenden statt einer Firmen- eine Journalismusförderung wollten. Der Souverän habe es nicht goutiert, dass das Medienpaket auch den Grossverlagen zugute gekommen wäre, obwohl diese mit nicht-journalistischen Geschäften gute Gewinne machten und Dividenden ausschütteten.

Nach Ansicht von Impressum ist nun das Parlament gefordert, eine ausgewogene Vorlage auszuarbeiten. Namentlich kleine, lokale und digitale Medien bräuchten rasch Unterstützung. Ansonsten gingen diese Stimmen verloren, was demokratiepolitisch fatal wäre.

Wie die Gewerkschaften zeigte sich auch die SP enttäuscht über das Nein zum Unterstützungspaket. Man werde im Parlament nun rasch einen neuen Vorschlag zur Medienförderung machen. «Die Nein-Seite hat stets betont, es gehe nicht an, dass die grossen Verlage Geld erhalten. Wir nehmen sie beim Wort und kämpfen für eine gezielte Förderung für die kleinen und mittleren Verlage», liess sich der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer in einem Communiqué vom Sonntag zitieren.

Unbestrittene Punkte wieder aufs Tapet bringen

Trotz der Ablehnung des Unterstützungspakets zugunsten der Medien fordert die Mitte-Partei schnelle Schritte zur Stärkung der Medienvielfalt. Es gelte, die unbestrittenen Punkte des Mediengesetzes rasch wieder aufzunehmen.

Als konkrete Massnahmen nannte Mitte-Nationalrat Martin Candinas in einer Mitteilung der Partei vom Sonntag die stärkere Unterstützung der Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten, von Nachrichtenagenturen wie Keystone-SDA sowie der privaten Radio- und Fernsehstationen. Was weitere Schritte angeht, gab sich Candinas zurückhaltend: «Mehr ist im Moment wohl nicht möglich.»

Candinas bedauerte das Volksnein. Die Medienvielfalt sei gefährdet, und das Unterstützungspaket hätte einiges zu einer vielfältigen Medienlandschaft beigetragen.

Auch das zivilgesellschaftliche Komitee «Ja zur Medienvielfalt», sieht nun erst einmal das Parlament am Zug, wie Präsidentin Camille Roseau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Nebst einer raschen Umsetzung der unbestrittenen Punkte des Pakets mahnte sie insbesondere eine zeitgemässe Unterstützung für Online-Medien an. Hier entspreche die heutige Lage eher der Situation des 20. Jahrhunderts.

Roseau, die auch Co-Präsidentin des Verbands «Medien mit Zukunft» ist, zeigte sich bestürzt über das Abstimmungsergebnis. Die Gegnerseite sei mit Halbwahrheiten durchgedrungen. Man habe es mit einem finanziell gut dotierten Gegner zu tun gehabt, der früh in der Öffentlichkeit präsent gewesen sei.

Wirtschaftsverbände begrüssen Nein

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) haben die Ablehnung des Unterstützungspakets zugunsten der Medien begrüsst. Der SGV sieht darin eine Absage an die Medienpolitik des Bundesrats.

Eine Abhängigkeit der Medien von staatlichen Geldern stelle die Medienfreiheit infrage und widerspreche dem wettbewerbspolitischen Grundsatz, schrieb der SGV am Sonntag in einem Communiqué. Der Souverän habe dies erkannt.

Economiesuisse ist nach eigener Aussage insbesondere aus ordnungspolitischen Gründen erfreut über das Volksnein. Der Strukturwandel im Medienmarkt müsse durch bessere Rahmenbedingungen und private Innovationen bewältigt werden, nicht durch Subventionen.

Die Medienindustrie müsse wie jede andere Branche in der Lage sein, ihre Produkte zu verkaufen, schrieb auch die FDP in einer Stellungnahme zum Abstimmungsresultat. Dafür brauche es ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Man werde unnötige Subventionen auch in Zukunft ablehnen.

Gegnerseite stellt Forderungen

Die Gegnerinnen und Gegner des Unterstützungspakets zugunsten der Medien sieht in der Ablehnung der Vorlage ein Votum gegen einen «Raubzug wohlhabender Verlagshäuser» und eine «noch stärkere Staatsabhängigkeit der Medien».

Die Stimmenden hätten damit marktktverzerrende Staatseingriffe in die Medienbranche abgelehnt und eine kritische Distanz der Medien zu Staat und Politik gefordert, schrieb der Verein «Nein zu staatlich finanzierten Medien» um den früheren St. Galler FDP-Nationalrat Peter Weigelt am Sonntag.

Sollten Bundesrat und Parlament in Zukunft ein neues Mediengesetz diskutieren, stellt der Verein Forderungen: Es dürften nur kleine Medien gefördert werden, die nicht im Besitz von Medienkonzernen seien. Zudem dürften Subventionen keine Marktverzerrung bewirken, und der Staat dürfe Geschäftsmodelle und Distributionsformen nicht regulieren. (sda/cbe)

