Publiziert am 13.06.2024

Die Bote-Zeitungsdruckerei in Seewen schliesst Ende 2024, schreibt die Zeitung in einem Artikel in eigener Sache. Die unabhängige Tageszeitung Bote der Urschweiz wird künftig bei CH Media in Aarau gedruckt. Die über 40-jährige Druckanlage in Seewen habe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. In den letzten Jahren hätten sich die Wartung und der Betrieb dieser in die Jahre gekommenen Maschine immer herausfordernder gestaltet, heisst es weiter.



Die Option, in eine neue Zeitungsdruckanlage zu investieren, sei nach gründlicher Prüfung verworfen worden. Es wurde entschieden die Produktion einzustellen. Die Bote der Urschweiz AG lasse ihre Tageszeitung künftig extern drucken.



Durch die Schliessung der Zeitungsdruckerei in Seewen müssen nach einem Konsultationsverfahren voraussichtlich neun Kündigungen ausgesprochen werden, schreibt der Verlag. Diese betreffen vier Vollzeit- und fünf Teilzeitstellen. Die Kündigungen werden auf Ende 2024 erfolgen. Bis zum 31. Dezember soll die Zeitungsproduktion in Seewen aufrechterhalten werden.



Der Druckauftrag für den «Boten» geht an die CH Media Print AG in Aarau. Die Bote der Urschweiz AG bleibt als Teil der Triner Medien Stiftung. Für die Kunden des Bote-Zeitungsdrucks wurden bereits mögliche Anschlusslösungen organisiert. Die ebenfalls zur Triner Medien Holding gehörende und im Akzidenzdruck tätige Firma Triner Media + Print sei von der Schliessung der Bote-Zeitungsdruckerei nicht betroffen, heisst es weiter. (pd/wid)