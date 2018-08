Barfi.ch

Die Kasse ist nach drei Jahren endgültig leer

Das Basler Nachrichtenportal ist am Ende. Der Betrieb müsse an diesem Wochenende eingestellt werden, hiess es am Samstag auf der Website des Portals, das 2015 ins Netz gegangen war. Das Aus hatte sich schon länger abgezeichnet.

Barfi-Gründer Christian Heeb bleibt voller Hoffnung: «Löschen Sie unsere App nicht.» (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)